柯P傳封殺記者 無國界記者發文譴責

2018-01-31 01:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕網路媒體「風傳媒」日前報導前北市觀傳局長簡余晏離職內幕，還細數北市府跟燈節廠商間糾葛，傳出市長柯文哲不滿、下令封殺該撰稿記者。而柯文哲29日受訪時僅說「這不叫封殺」，只是要求涉及消息不正常外洩的相關人士要有警覺該怎麼處理，更補上「我發現很多新聞七分真三分假，也不是完全不對。」國際著名非政府組織「無國界記者組織」30日發出聲明譴責，表示不應該藐視對於台灣民主發展有貢獻的新聞記者。

無國界記者組織表示，根據報導，柯文哲因為記者報導燈節活動後，遭爆要封殺記者，而他在國外受訪時則進一步批評台灣媒體「三分假」。無國界記者組織台北行政中心執行長Cédric Alviani表示，「一位民選官員，尤其是首都市長不應該這麼快就藐視，那些能確保民主能夠正常運作的媒體。」他也說「記者為社會公益調查及刊登報導，只是在完成自己的工作。」

無國界記者組織表示，根據2017的「全球新聞自由指數」，台灣身為華語世界唯一的民主國家，在180個國家中排名第45名，是亞洲之冠。但台灣政治人物並未表亮眼，去年11月空軍幻象2000-5戰機墜機時，國防部長馮世寬就曾因不滿美國「自由亞洲電台」的提問，而揚言封殺。

無國界記者組織是一個致力保護記者免受迫害並推進新聞自由的政治性國際非政府組織，於1979年設立在巴黎；值得一提，去年才在台北市設立台北行政中心。