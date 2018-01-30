民進黨嘉義縣長初選 日媒及學者也來採訪

2018-01-30 17:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本共同通信社台北支局長塩澤英一及東京大學社會學博士小笠原欣幸今天（30日）拜訪嘉義縣，瞭解民進黨嘉義縣長初選情形，參選人前農委會副主委翁章梁受訪時，談論自身曾在中央政府任職的優勢及縣政發展規劃，參選人嘉義縣議會議長張明達則因有行程，由縣議會秘書長黃尚文接受訪問，強調張明達政通人和，能擴大民進黨版圖。

翁章梁今天接受日本媒體與學者訪問，他說，自己曾參過農運、學運，擔任過縣府社會局長和中央政府農委會副主委，嘉義縣資源少，需要中央支持，若擔任縣長可立即上手、爭取經費，解決嘉義發展困境。

翁章梁也說，嘉義縣農業契機在於食品安全，例如生產履歷、有機認證檢驗、青農發展及網路行銷等，未來若擔任縣長會成立「新農業推動委員會」，結合農民、農會、合作社、專家學者、政府等解決問題，加速農業創新與行銷；他也希望嘉義孩子具有國際視野，若擔任縣長將推動交換學生、出國遊學等，讓孩子具有國際觀、世界觀。

小笠原欣幸及塩澤英一下午繼續拜會嘉義縣議會，黃尚文說，議長張明達參加黨中央協調會，由他代為受訪；黃尚文強調，張明達要求初選電話民調公平、公開，在此前提下，絕對參選到底，萬一輸了是努力不夠，沒有其他的理由，也無脫黨參選的問題。

黃尚文認為，張明達經營地方32年，有立法及行政的豐富經驗，嘉義縣「綠色團隊」成員，有3分之2強支持張明達，他也因政通人和，有跨黨派人士支持，擴大民進黨在嘉義縣的支持度，更無所謂國民黨「漁翁得利」說法。