林佳龍最怕江啟臣？ 卓冠廷：林市長比較怕老婆

2018-01-30 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天發聲明表示，林佳龍最怕江啟臣，唯有江啟臣，才能打敗林佳龍；台中市新聞局長卓冠廷則幽默回應，依據他對林市長的瞭解，林市長應該比較怕夫人廖婉如。

江啟臣今天發表聲明表示，「林佳龍最害怕江啟臣，這是肯定的」！根據其12月底的內部民調，支持度已跟現任市長林佳龍的差距不到2%，數據在誤差範圍內，顯示台中市民不但開始檢驗林佳龍的執政問題，這樣的數字更帶出台中市民渴望一位具有新思維、新世代、新選擇的台中市長，將台中市帶往更好的方向，而這人就是江啟臣，也唯有江啟臣，才能打敗林佳龍。

江啟臣說，國民黨台中市長參選人的正式提名，目前已到民調與協調階段，以前的民調可以參考，但不是絕對，更不是現狀，且民調涉及的變數很多，例如知名度的高低也會影響選民的認知，一開始的數字反而不是真實的支持度，若執著於檯面上較「古早」的民調數據，恐怕有失真實。

江啟臣認為，不單只是空污，我們更要重視多面向的市政問題，找尋台中市的新民意，路遙知馬力，市民支持傾向也會逐漸變化，台中市民正在認識江啟臣，江啟臣也會是台中市民更新、更好的選擇，也唯有江啟臣，才能打敗林佳龍。

江啟臣表示，其目前支持度竄升，逐步獲得各領域、各階層市民的支持，有十足信心，但對於國民黨基隆市長民調所發生的爭議，說不擔心是騙人的，希望黨中央能謹慎解決爭議，確保不再發生，以公平的產出無爭議的候選人，唯有相信市民的選擇，相信國民黨的智慧，也才能讓台中藍天再現。