建立多元產銷管道 陳亭妃：提升農漁產價值讓青年返鄉

2018-01-30 16:41

〔記者邱灝唐／台南報導〕「農漁產品的未來，是台南鄉親最重視的議題。」參選大台南市長的立委陳亭妃提出「四季農產」政策，透過設置農漁業資訊平台、建立多元產銷管道，以提升產業收益吸引青年返鄉，並強調未來的市長應做農漁民的靠山。

陳亭妃指出，資訊平台方便農漁民汲取最新訊息，做為投入漁苗、種植作物的參考依據，以免一窩蜂搶種造成量多價跌，導致果賤傷農等不利下場，而且遇上災損情況也可以互通聲息，將蒙損情況透過圖文據實呈現，方便農政單位掌握最新狀況，做為補助依據。

陳亭妃說，台南已有年輕人返鄉投入農、漁業，但是這些新農人散居山、海各處，平日都只聞彼此聲名，缺乏橫向聯繫管道，即使想知識交流也無從開始，因此若能在平台上適時分享智慧結晶與經驗，必能減少摸索的時間，不致虛擲金錢與光陰。

近年來極端氣候下，暴暑酷寒，農作物、漁產品不禁折騰蒙損，陳亭妃主張農漁業天然災害救助金額，至少要達到生產成本的一半，保障農漁民有足夠力氣投入下一季，避免災損頻頻傷及元氣被打趴。同時，陳亭妃也連署推動提案農漁業保險法，將農漁作物納入保險，未來跟一般投保標的物一樣，蒙受意外災損也能獲得理賠，工作期間發生意外，亦可獲得保險賠償待遇。

陳亭妃強調，農漁產品亟待建立多元行銷管道，傳統市場的批發與零售、網路世代購物等銷售管道須再強化，除了內銷之外也要推往國際市場，提升價值爭取較佳的價格；另外，陳亭妃也承諾位處大台南農漁業縱橫軸線的麻豆區，將設置物產交流中心，方便農漁貨品交流，循國1、國3、84快速道以及平面路網運輸，增加物流速度，提升農漁產品價值。