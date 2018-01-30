基市長初選烏龍傳出要「官位」說 吳敦義否認

2018-01-30 16:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨基隆市長提名初選鬧烏龍後，傳出協調過程有「交換」、要「官位」說，國民黨主席吳敦義今日受訪時表示，「沒有人要官位，那是不可能的事情。」

此外，國民黨發言人洪孟楷表示，所謂「交換」說完全子虛烏有，事發至今也絕無任何人、任何條件、任何職務的交換及討論，國民黨會推出最值得選民支持及最符合國民黨核心價值的參選人，黨中央在此前提下會持續與兩位參選人謝立功、宋瑋莉溝通，推出一位最強的人選。

吳敦義表示，黨中央已經向謝、宋兩人說明，爭議起因於民調公司誤植數據，並邀雙方商量，他認為兩人都有很好的學養與氣度，「結果應該是ok的」，至於最後誰會出線，他也不知道，正由組發會與兩人協調。

對於婦聯會內部鴿派與鷹派明將針對是否與黨產會、內政部簽署行政契約正面對決，吳敦義說，他不曉得什麼叫鷹或鴿，他相信所謂鷹派、鴿派都是希望確保婦聯會以及各縣市分會尊嚴以及依法權益不致受損，只不過對採取的動作或有不同看法，外界不能因此就把前婦聯會長辜嚴倬雲當成鷹派。

吳敦義舉例指出，婦聯會高雄市分會廳舍當年是藉由舉辦課程收取報名費以及募款所得購置，沒有一毛錢來自於總會，如果要連這部分也一起捐給「那個霸道的單位」，那怎麼行呢？