李凈瑜赴中遭拒 救援大隊：中國玻璃心令人費解

2018-01-30 16:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕李明哲太太、李凈瑜接獲中國通知，今早原規劃前往湖南赤山監獄探監，卻因沒有台胞證遭拒絕登機，無法前往。

李明哲救援大隊隨後發出聲明，譴責中國政府左手發出監獄告知書，右手卻拒絕李凈瑜登機，顯示中國政府自我矛盾、毫無理性原則；救援大隊將持續聲援李明哲，二月初也將前往聯合國「強迫失蹤工作小組」報告李明哲案。

李凈瑜昨接獲中國赤山監獄告知書，表示李明哲在去年12月28日，被移中國往湖南省「赤山監獄」第七監區。「告知書」同時說明家屬有權每月會見一次，李凈瑜因此今日決定搭機前往中國探監，卻因無法取得有效台胞證，被拒絕登機。

救援大隊在聲明中表示，李明哲在湖南中級法庭審判時，李凈瑜僅能辦理一次性的「落地簽」入境觀審。11月28日，李明哲在湖南中級法庭被宣判「五年徒刑」時，李凈瑜也僅能以一次性「落地簽」前往。中國政府這種任意取消當事人旅行文件之作為，實非正常民主國家做法。

聲明指出，中國政府與我國簽署「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，我方政府都嚴謹遵守「協議」內容，對於任何遭逮捕人士，務必告知中方及家屬，中國卻對我政府去函及公文書，從未回覆，完全不尊重我國的主權及我國人民之權益。

聲明強調，李明哲在網路上發表跟民主人權有關之言論，在國際上除了中國之外的多數國家來說，都不是「犯罪」行為。中國將李明哲判刑及進行監禁，是踐踏言論自由，侵害台灣人權工作者的基本人權的惡意挑釁作法，更將其侵害人權的「管轄權」擴及到中國領域之外的外國人身上。過年將至，中國政府今天再度拒絕讓家屬前往中國探視，更是絲毫完全沒有一點站在人道角度上的同理心。作為一個「泱泱大國」，中國當局卻如此地「玻璃心」，實在令人費解。

救援大隊在聲明中再次譴責中國政府泯滅人性，毫無人道可言，不只違反自己制定的憲法與法律，竟連行政機關都難有一致的作為，可見其國家治理上之荒腔走板。救援大隊將持續與各團體進行黃絲帶行動聲援李明哲，二月初也將前往前往聯合國「強迫失蹤小組」報告李明哲案，並向歐盟議會等機構說明此案最新現況，救援大隊同時呼籲政府及相關部門應採取作為、維護國人權利。