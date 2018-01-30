吳敦義：國民黨要打開一條兩岸破冰路徑

2018-01-30 15:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天下午舉辦「保障台商權益論壇」，邀請中國台商組成的「台企聯」以及各地台商幹部與會，國民黨主席吳敦義致詞時表示，在兩岸政府「已讀不回」的情況下，國民黨要打開一條兩岸破冰的路徑，也就是要透過國、共兩黨的兩岸論壇，將台商權益列為主要議題，並希望中客、中生來台能夠維持一定的質與量。

吳敦義指出，最近國民黨大陸事務部主任周繼祥率團與對岸商討相關議程與議題，最重要的是要能達成結論，才能產生好的結果，未來最好是政府對政府的溝通可以雲開見月，在此之前，國民黨希望能有一條增進兩岸交流的機會，同時也會加強台商服務中心功能，幫助台商解決問題。

吳敦義並諷刺說，希望不要再像交通部觀光局把移工入境、過境轉機以及越南新娘探親返台等人數，也都算入來台觀光客人數統計，這種統計的定義實在「匪夷所思」，他希望民進黨政府不要再掩耳盜鈴，要維持兩岸和平穩定發展，既維護中華民國尊嚴與存在，也要取得兩岸共識。

談到「九二共識」時，吳敦義表示，有人說一九九二年沒有「九二共識」，但歷史上的「玄武門之變」、「貞觀之治」，雖然現在的人都沒在現場，但畢竟仍是史實。

國民黨智庫副董事長林中森則指出，二０一六年民進黨政府執政後，由於兩岸政府彼此缺乏政治互信基礎，以致於過去得以保障中國台商權益的機制，包括陸委會與國台辦以及兩岸兩會之間的協商溝通管道均已中斷，而中國國台辦投訴局與國民黨大陸事務部之間的台商申訴、協調機制，似乎也未若以往暢通，因而當中國政策法令調整或經營發展環境變化時，許多台商合法權益都受到不利影響，卻又投訴無門。