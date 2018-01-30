吳沛憶能與余祥銓譜戀曲？ 余媽媽說話了

至於兩人是否真能譜出新戀情？余祥銓的媽媽李亞萍也幽默回應說，「不敢想像」。（合成圖，資料照／余祥銓臉書）

2018-01-30 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員擬參選人吳沛憶、余筱萍今天上午一起接受節目專訪，余筱萍在場笑說要介紹弟弟余祥銓給吳沛憶，至於兩人是否真能譜出新戀情？余祥銓的媽媽李亞萍也幽默回應說，「不敢想像」。

針對余筱萍要介紹吳沛憶給余祥銓一事，根據《三立新聞網》報導，李亞萍認為，這樣的說法應該是開玩笑，至於吳沛憶是不是余祥銓的菜？李亞萍則回說，她很難猜，因為她和余天覺得不錯的女生，都被余祥銓打槍「還好」。

李亞萍認為，吳沛憶是一個不錯對象，「只要女生肯吃苦，又甜甜的都很不錯」，而她也證實兒子單身中，不過認為目前他還不成熟，個性、收入仍不穩定，「男人結了婚就是要養家，不要害人家成為一個渣男」。

吳沛憶、余筱萍今天上午一起接受節目專訪時，吳沛憶提及她目前單身，余筱萍笑說要介紹弟弟給她，會後兩人接受訪問時，余表示弟弟和吳「一個摩羯座、一個處女座都是土象星座，應該蠻合的」，吳笑回說「我是他的菜嗎？」余回說「應該是喔，甜甜的。」不過，媒體進一步詢問吳對余祥銓看法時，吳先是支支吾吾答不出來，隨後反問余筱萍：「妳覺得呢？」