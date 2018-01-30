柯P訪荷蘭再生中心 盼北市公宅能帶動循環經濟

2018-01-30 15:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲繼續在荷蘭市政考察，他在台北時間今凌晨參觀了阿爾梅勒市（Almere）循環中心和大數據中心結束後接受媒體聯訪時表示，在台灣醫療的最大數據就是健保，不過阿爾梅勒市的大數據中心可以跨不同來源資料進行整合，這樣會有更大的效果；所以健保局的資料如果可以跟北市府社會局或交通局的資料整合，應該會有新的資料產生。

柯文哲指出，重點不在於資料的整合，而是在於好的問題與好的答案，也就是說，應該要先想一個有用的題目，才去把資料拿出來做；參訪後的啟發是把醫療相關的產業，以及新創基地統合在同一棟大樓裡，台灣在設立青創基地時，常常沒有設定主題；目前台北市要設置22處創新創業中心，可以選擇一到兩個來做主題式的創新中心。

此外，媒體關切循環經濟未來如何應用於台北市的公共住宅？柯文哲回應，北市府的政策推動方式就是由內而外、由公而私，也就是從公家機關往外部私人企業去做，當想推動一項政策時，與其拜託民間產業，不如北市府自己先做。柯文哲說，就像剛剛參訪的循環中心時，其中循環經濟中有關建材的使用，與其拜託民間做，不如在興建公宅時使用。

柯文哲說，當時在跟行政院談智慧建築時，是將台北市1萬2000戶的公宅全部投入台灣智慧建築作為啟動者，但是就沒有想到循環經濟，所以可以再回去討論，公共住宅在循環經濟上可以有什麼樣的角色。柯文哲表示，對於循環經濟的應用，可以考慮建築隔間不採用灌漿方式，而是以組合方式取代，這個必須再思考費用的問題，若是計算起來合理就可以考慮。所以，如何利用公家機關的建設，來拉動新型產業，這是回去要思考的。

媒體詢問有關參訪的兩個城市，都只有升台北市的市旗，而沒有升中華民國國旗的看法？柯文哲表示，因為他們自己也都只有升市旗，這是兩個城市的交流。柯文哲也對於他們同時升兩個城市的市旗的貼心舉動表示感謝，他認為這是城市外交的成績。