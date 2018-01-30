中國取消春節加班機 台企聯會長：台商被「屈之以力」

2018-01-30 15:24

〔記者施曉光／台北報導〕由於台灣民航局遲未核准，中國兩家民航公司宣布取消春節加班機計畫，中國台商「台企聯」會長王屏生今天下午出席國民黨智庫舉辦「保障台商權益論壇」前，受訪時批評政府「把小事變成大事」，夾在兩岸政府中間的台商只能被「屈之以力」，犧牲權益。

對於蔡政府日前建議台商春節返鄉可以透過金門小三通管道，王屏生語帶諷刺說，「小三通是哪一年的事？二００三年，就回到以前就是了，誰都知道，我們二００三就知道了。」

他說，雖然兩岸在M503航線有些爭議，「但爭議沒那麼大，很容易解決，而且是國際航線」，至於要如何處理，小老百姓無法告訴政府該怎麼做，「但以我們來看，應該不要小事變大事，尤其春節這麼敏感的時候，台商只盼望平安回家過年，卻搞得風風波波。」

王屏生指出，真正受影響的台商人數可能不會太多，大約一、二萬人，大家可以到香港轉機回台，但這很明顯是兩岸關係明顯往後走，而且都是「九二共識」惹的禍，如果政府承認「九二共識」，這些事情就都不會有，否則以後還會連續發生很多事情。

他說，陸委會主委張小月說，台灣人民只能收之以理，不會被屈之以力，但夾在中間的小老百姓台商，不得不被屈之以力，而且權益被犧牲。

國民黨主席吳敦義則表示，兩岸應該商量處理M503航線問題，如果不去談判，就直接把一百六十班春節加班航班取消，不是恰當的作法，政府應該一方面繼續談判，一方面不要減少春節加班機，才能兼籌併顧。