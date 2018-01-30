總統的新計畫 讓「邀台灣大賽冠軍隊入府」成傳統

蔡英文總統接見中華職棒桃猿隊。（記者朱沛雄攝）

2018-01-30 15:13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午在總統府接見2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，桃園市長鄭文燦陪同到場，蔡總統說，鄭文燦是桃猿隊頭號球迷，他熱衷的程度，常常會讓人以為他已經是球隊的一份子。桃猿隊總教練洪一中以前有個外號叫作紅中。她聽說，因神機妙算，洪現在的外號改了，現在叫「諸葛紅中」。總統因此打趣說，所以，桃園現在不只有胖周瑜（鄭文燦的外號），還有諸葛紅中！

蔡總統說，今天邀請大家來，我們是在創造一個歷史、一個傳統、一個慣例。她很高興這個歷史是由Lamigo桃猿隊開始。「我有一個計畫，從今年開始，每一年都要邀請台灣大賽的冠軍隊來到總統府」。

總統表示，原因很簡單，各位的表現值得全國人民再一次為大家歡呼。除了這個原因之外，她也要藉著這個機會告訴國人，這就是政府和國家對職業棒球運動的高度重視。

蔡總統說，Lamigo球團強調創新、活力。現在，去桃園球場看球，是一種全新的 感受。去桃園球場，她甚至可以這樣說看Lamigo比賽，是一種時尚，是一種朝聖。你們正在改變台灣的職業棒球。

她表示，今天陪同桃猿隊一起來的，有中華職棒會長的吳志揚會長以及秘書長馮勝賢。要恭喜吳會長順利連任，「職棒第五隊甚至第六隊的事情，還要請吳會長多費心了！」

蔡總統指出，2017年Lamigo拿下上半球季冠軍、下半季冠軍、年度戰績第一，當然，還有最重要的年度總冠軍。這是一個團隊的成功。在這裡，我要特別恭喜洪一中總教練所帶領的教練團。

總統表示，除了洪一中總教練之外，提到Lamigo，就不能不提到王柏融。他的外號叫 「柏融大王」。王柏融破過了很多紀錄， 連續兩年打擊率四成以上，也是連兩年的年度MVP，他是桃園的大王，台灣的大王，國際舞台上的大王。

總統說，現在各隊陸續開始春訓，預備新的一年的球季。她要幫中華職棒加油，4隊都要加油，才能帶給球迷最精彩、最刺激的比賽。

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