「藍扶不上牆、綠內部分裂」 中國網友近8成挺柯P

2018-01-30 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕9合1選舉今年底將到來，其中台北市長寶座一向是兵家必爭之地，除已宣布要競選連任的現任市長柯文哲外，藍綠兩黨分別有立委姚文智、前立委丁守中及鄭麗文宣布要參選。而沒有投票權的中國網友也想湊熱鬧，在《天涯論壇》舉辦「你認為下一任的台北市長會是誰」的票選活動，截至今下午3時，柯文哲以近8成的得票數遙遙領先其他人，有中國網友對此分析，原因就是「藍扶不上牆、綠內部分裂」。

中國網友昨（29日）在《天涯論壇》舉辦「你認為下一任的台北市長會是誰」的票選活動，截至下午3時，柯文哲以77％（350票）的得票率遙遙領先，排在第二的是鄭麗文8％（36票）、第三名為丁守中的6％（30票）、第四則是其他的4％（21票）、而姚文智獲2％（11票）則在選項中敬陪末座。

柯文哲得票數遙遙領先也讓中國網友好奇其中原因，就有人分析表示，「柯文哲勝在：KMT實在扶不上牆，DPP內部的畏首畏尾，以及內部分裂；柯文哲的反『藍綠統獨的意識形態』口號，（或叫淡化意識形態），確實贏得部分中間選民的認可」。

也有人認為「實在沒得選了，乾脆隨便選個政治素人，所以柯P100％當選毫無任何懸念」、「柯文哲是現任，知名度就不用說了，還有行政資源可用」、「KMT明顯的是爛泥扶不上牆 不看好KMT」、「國民黨分裂渙散，沒有理想沒有思想」。

另外也有台灣網友把票選活動轉貼到PTT上，許多人看到沒有投票權的中國網友如此關心台灣的選舉，紛紛留言酸「到底要多可悲才會玩這種遊戲？他們國家不能投票？」、「要是問他們中國人領導人問題，應該馬上中離」、「去關心你們的黨內選舉再來講 阿（啊）抱歉 你們根本沒的（得）選」、「這群太監在管人家正常的性生活，笑死了一群井蛙」、「別人吃麵中國人在喊熱」。