軍公教3％調薪、年終獎金 在2月6日入帳

2018-01-30 13:56

〔記者李欣芳／台北報導〕立院今天中午三讀通過今年度總預算案，包括軍公教自元旦起調薪3％，行政院主計總處主計長朱澤民下午受訪表示，由於需要行政院人事行政總處公布薪資調整表與各機關造冊，以及郵局撥款入帳等作業時間，目前規劃軍公教3％能在2月6日與軍公教的年終獎金一起發放，希望當天來得及撥款入帳。

軍公教調薪3％將自元旦起起算，因此全體軍公教2月6日可領到1月與2月調薪3％的部分，不過，朱澤民說，因仍須作業時間，因此2月1日來不及撥款入帳。