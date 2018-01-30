總預算案三讀 立院國民黨團籲謙卑面對檢視

2018-01-30 13:50

〔記者林良昇／台北報導〕立法院臨時會今三讀通過今年度中央政府總預算案，國民黨團書記長李彥秀表示，樂見執政黨作出部分退讓，也凸顯出去年執政黨在前瞻基礎建設特別預算審查過程的蠻橫與粗暴，執政黨應記取教訓，謙卑方式面對在野黨的監督與人民的檢視。

李彥秀指出，嚴格監督預算、為人民看緊荷包，是在野黨責無旁貸的天職，在個別委員及黨團所提出的預算提案部分，國民黨增列217億歲入、減列46億歲出、凍結361億的預算，更以要求行政單位提出書面報告、專案報報告的方式，善盡了實質審查、實質監督、實質把關的責任。

李彥秀表示，朝野黨團都共同希望透過預算的審查程序，提升行政單位的執政效能、改善執政的缺失，讓國家向上提升更有競爭力。這次的朝野協商過程中，國民黨團樂見執政黨願意做出部分退讓，行政單位也展現溝通誠意，讓年度總預算得以順利完成協商審查，國家運作不致有所窒礙。

國民黨團指出，這次的預算審查過程雖然平和，卻也凸顯出去年執政黨在前瞻基礎建設特別預算審查過程的蠻橫與粗暴，甚至發生已經通過的育兒百寶箱計畫，行政單位拿到預算後卻全案腰斬的荒謬情形。我國財政狀況日益困難，行政部門在編列、執行預算時，都應該要有詳盡規劃與周詳思考的自律。

李彥秀強調，當前國會在野黨人數遠不及執政黨，透過一次次的表決，只是展現在野黨的意志與理念，希望透過一次次的表決提醒執政黨，應該多加傾聽外界的聲音；國民黨團期望，在未來的法案與預算審查，執政黨應該記取前瞻特別預算重大爭議的教訓，以謙卑方式面對在野黨的監督與人民的檢視。