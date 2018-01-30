兩岸春節加班機取消 中航協嗆：種種後果由台灣負責

中國航空運輸協會聲援自家航空，稱決不接受台灣企圖轉嫁矛盾的手段，嗆種種後果應由台灣負責。圖為中國東方航空班機。（資料照）

2018-01-30 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國片面開通M503北上與相關銜接航路，我政府暫不核准中國東方航空、廈門航空共176班兩岸春節加班機申請，今（30日）兩家航空相繼宣布取消加班機的安排，中國航空運輸協會也聲援自家航空，稱決不接受台灣企圖轉嫁矛盾的手段，並嗆接下來的種種後果，「均應由台灣方面負責」。

綜合中國媒體報導，針對M503航線爭議，導致東方航空、廈門航空共176班春節加班機取消，中國航空運輸協會負責人發表談話指出，指責台灣此舉「毫無道理」，稱在中國地區因為春運而繁忙，航空公司在資源十分緊張的情況下，仍盡可能滿足兩岸民眾返鄉需求，努力安排加班並都已準備就緒，但台灣以M503航路借題發揮，拿台灣民眾的人道需求做籌碼，痛批「既不明智，也不人道。」

中航協指出，兩岸春運加班包機已經營多年未存在任何不安全因素，以安全因素為由阻撓兩岸春運加班，不顧兩岸民眾返鄉探親之迫切需求，同時聲稱M503航路的安全問題純屬臆測。

中航協最後嗆：「對台方企圖移花接木轉嫁矛盾的做法堅決不予接受」，同時揚言台灣的「無理做法」，已對兩岸民眾的感情造成傷害，給旅客出行帶來影響，凡此種種後果，均應由台灣方面負責。

對於東方航空、廈門航空稱被迫取消春節加班機消息，台灣網友紛紛表示：「做賊的喊抓賊」、「到底是誰一意孤行」、「侵門踏戶被反擊打臉，還敢靠北。」