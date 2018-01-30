余天稱民黨應優待余筱萍 段宜康：又不是帶著聖旨出生

2018-01-30 13:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委段宜康今表示，余天身為民進黨新北市黨部主委、也是黨團幹部，應該受到民進黨的價值規範；段宜康說，余筱萍「不是帶著聖旨出生」，為什麼她要參選，其他人就要生人迴避、禮讓余筱萍，質疑「這樣有道理嗎」？段宜康並批評民進黨秘書長洪耀福應出面捍衛民進黨價值，否則就是自失立場。

民進黨新北市黨部主委余天為替女兒余筱萍爭取台北市中正、萬華區的議員提名，日前在民進黨中執會裡，當著總統蔡英文的面，批評黨中央明知余筱萍要選，卻派出前發言人吳沛憶競選同區議員。發言引發各界爭議。

民進黨立委段宜康今批評，余天身為民進黨幹部，為什麼會覺得黨要特別優待他們家；段宜康說，民進黨沒虧待過余天一家，卻時不時會看到余天家人喝酒鬧事的新聞，他認為，余天既然身為民進黨幹部，就應受到民進黨規範，不該要求得到特別禮遇與優待。

段宜康說，余天在中執會中是列席人員，照理來說，列席人員是不發言的，他不曉得為什麼余天每次列席中執會，「新聞總是比其他中常委還多」；段並說，余筱萍不是帶著聖旨出生，為什麼大家知道她要參選，就要把路讓出來給她，段質疑，那「現任議員是不是要辭掉」、讓余更好選？質疑「這個邏輯我完全聽不懂」。