議員服務處打造人文藝術空間 輪辦畫展、音樂會

南市議員蔡旺詮（右四）把東區第二間服務處打造成人文藝術空間。（記者王俊忠攝）

2018-01-30 13:13

〔記者王俊忠／台南報導〕在就讀東吳大學時期、曾任學生會長的台南市議員蔡旺詮，有感當年在台大附近1處茶飲空間與各校學生會開會思考、討論公共政策的模式，他把位在東區東平路的第二處服務處打造成人文藝術空間，定期舉行在地畫家畫展義賣助弱勢與不定期音樂演奏，歡迎民眾有空前往喝茶或咖啡、欣賞畫作，探討台南城市的未來發展。

在南市東區選上市議員的蔡旺詮，原有的崇學路服務處有為民服務陳情功能、每週一至週五晚上律師免費法律諮詢服務；他在近南紡、國賓商圈的東平路42號成立第二間服務處，並特地把東平服務處打造成少些政治味的人文藝術空間。

蔡旺詮表示，這間人文藝術服務處免費提供台南在地畫家作品展出，2個月1檔期，展出作品若義賣，所得1成捐助南台南家扶中心的弱勢孩童獎助金，另有不定期演奏音樂，並提供咖啡、茶飲品嚐，讓原本政治性的服務處變得與眾不同，成為1個可以思考和討論城市未來發展的基地空間，東平服務處命名為人文藝術人性空間。

本身會拉小提琴、愛好音樂的蔡旺詮透露，服務處變身靈感來自於他念東吳大學時曾任學生會長，那時參與學生運動的跨校學生們常在台大附近賣茶飲的的人性空間討論及思考相關社會議題，因此決定也開闢一個公益人文空間，讓市民能一起體驗與加入城市思考的軟實力運動。

首檔畫展由現年57歲、出身於台南安定區的創作畫家洪翔鵬推出個展，他持續創作不間斷，在全國各地個展達40次以上，作品曾獲南縣府「畫我故鄉」第一名。近來創作以抽象為主，畫風特質與創造風格強烈，是發自內心靈性深處，也是種內在情感的宣洩。

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