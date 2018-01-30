107年度總預算三讀 軍公教加薪春節前落袋

法院臨時會院會30日處理民國107年度中央政府總預算案，上午起朝野即上演表決戰。（記者羅沛德攝）

2018-01-30 13:05

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會今三讀通過107度中央政府總預算案，原列歲出預算1兆9918億元，減列249億元，刪減幅度1.25%。軍公教加薪3%確定能在農曆春節前落袋，並回溯至今年元旦。

國民黨團、時代力量黨團原分別提出2500案、800案的案海攻勢，後經連6日的朝野協商，保留320案；包括時力黨團191案、國民黨團94案、親民黨團30案、民進黨團5案。

民進黨團因此決定在昨日先表決通案、內政、外交及國防、經濟、財政等委員會之提案，今日接續處理教育及文化、交通、司法及法制、社福及衛環等委員會之提案。因時力黨團陸續撤銷160餘案，而提前在今日中午完成三讀。最終表決約130餘案，創下近年之最；直到1月30日才三讀通過當年度中央政府總預算案，也是近年最晚的紀錄。

今年度中央政府總預算案，通案刪減中國地區旅費25%、國外旅費5%、委辦費3%、水電費1%、政策宣導費3%、設備及投資9.2%、對國內團體補助3%、對地方政府補助2%，加上其他項目的刪減數46.4億元，共刪減249.1億元。

民進黨團總召柯建銘表示，立法院三讀通過刪減249億元，加上行政院已為軍公教調薪自刪117億元，今年度的總預算等於刪366億元、刪減率達1.83%，是2008年度以來，刪第二多的；僅次於2013年度因大砍年終慰問金，刪了370億元。