對李四川溫情喊話 陳景峻：我很想回新北啊！

台北市副市長陳景峻（左）及新北市副市長李四川（右）二人，共同主持「好書大家讀，雙北一證通」兩市市立圖書館跨市合作啟用儀式。（記者叢昌瑾攝）

2018-01-30 13:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市副市長陳景峻積極表態參選新北市，今出席雙北合作活動時，不忘對著台下的新北市副市長李四川「溫情」喊話，要曾在北市府服務25年的李四川回台北，因為「我很想回新北啊！」藉機展現爭取黨內初選決心。

台北市副市長陳景峻、新北市副市長李四川上午共同主持「雙北市立圖書館一証通用服務」記者會，由於李四川曾在北市府服務25年，他笑稱今天就像是回娘家，還開玩笑說自己退休後最適合到北市府正門櫃檯當導覽志工，因為對北市府一磚一草都很熟悉。

稍後上台致詞的陳景峻接話表示，「我也很想回新北啊！」他指自己從新北的基層做起，來台北才2年，既然李四川在北市府服務了20多年，「你回來台北，我回去新北好了。」

會後接受媒體聯訪時，陳景峻不但連聲說自己很想回新北，還直接點名李四川，「他（指李四川）說他很想回來、我也很想回去，11月之後你回來台北，我回新北好了。」

不過近期雙北因捷運兒童優惠隔空交戰，新北市府還為此召開記者會痛批北捷從中阻撓。對此，李四川四兩撥千斤說，一定會繼續跟娘家台北市爭取，還是要以市民福祉為優先。他還藉機暗虧陳景峻，反問媒體「怎麼知道我沒有要選，我也要選啊」，陳副市長說要回台北、要他回新北，「我們都很愉快，不會因為選舉就怎樣。」

陳景峻表示他有去了解，目前因為後端作業沒有完成，雙北價格打折程度不同，卡不能互通，希望透過後端處理節省時間，儘量讓學生優惠卡可以提早實施。

他強調，「沒有如同媒體說什麼我要先跑、他要先跑，或者說什麼技術性卡位」，他知道新北希望在過年、元宵這段期間趕快使用，已請捷運公司儘量朝這目標協助。陳最後說，他一直為新北市民爭取權益，相信新北市民都看在眼裡，不擔心這19萬張兒童優惠票卡關會影響他的選情。

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