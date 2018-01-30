李凈瑜今赴中探李明哲 無法取得入境簽證不得登機

因在中國涉嫌顛覆政權遭判刑的李明哲仍在服監，他的妻子李凈瑜今天計劃前往探監，但因為無法取得入境簽證而無法成行，在確認過程，李凈瑜手中沒有中國赤山監獄官房印章的文件，也是沒有核准她入境的原因之一。（記者姚介修攝）

2018-01-30 12:57

〔記者姚介修/桃園機場報導〕因在中國涉嫌顛覆政權遭判刑的李明哲仍在服監，他的妻子李凈瑜今天計劃前往探監，但因為無法取得入境簽證而無法成行，不過，李凈瑜表示，她知道可能無法探監，但是還是要展現政治犯家屬的態度。

李凈瑜是於早上10點50分抵達機場，在報到時廈門航空得到總公司的通知，告知李凈瑜因長沙邊防不同意核發入境許可，不得讓其登機，雖然李凈瑜拿着「赤山監獄探監通知書」，廈門航空人員也再聯絡長沙打電話進行確認，到最後長沙回覆還是不予批准，第一是文件並沒有關防的印章，希望她能取得正式有關防印章文件再行申請，至於機票方面，廈門航空也表示，全力協助退票相關事宜。

李凈瑜表示，一個政治犯自古以來，囚犯跟家屬之間，探監是最古老的權力，我再重申，我要探視李明哲。探監是一個文明國家最基礎的表徵，僅僅如此。

媒體詢問，未來每個禮拜二都會再嘗試前往中國探監嗎？李凈瑜說，當然會，只要李明哲還在中國的一天，我就會去，目前我會再繼續試。

她也指出，昨天傍晚跟湖南的獄政管理局聯絡上，他們告訴我「只要我能入境中國，他們就會讓我探視李明哲」，所以我在昨天午夜訂到機票，我就決定，我要先試試，不管我能不能進入中國，我總是需要努力。

政府有給你任何幫助，幫你跟對岸聯絡嗎？李凈瑜說，我相信國家已經盡了它最大的努力去做了所有的努力，而我是以我家屬，作為我在面對中國這樣子一個作法的時候，展現出屬於政治犯家屬的態度。