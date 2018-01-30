衛福部擬提解禁日核食 藍營批官員不適任

衛福部長陳時中昨透露應檢討日本食品政策，遭質疑政府在測風向，擬開放福島5縣市核災地區食品進口，國民黨團今召開記者會批評。（記者羅沛德攝）

2018-01-30 12:41

〔記者林良昇／台北報導〕衛福部長陳時中昨透露應檢討日本食品政策，未來可能比照美國，改為禁止高風險食品開放，遭質疑政府在測風向，擬開放福島5縣市核災地區食品進口，國民黨立委李彥秀批評，衛福部理應為全國人民健康把關，把貿易利益放在全國人民健康之上的衛福部官員，早已不適任。

國民黨團今召開記者會，李彥秀表示，民進黨政府對於日本核災地區食品開放測風向，去年政府打算開放的時候，國人要求要有10倍的查驗人力，如果未來從地區開放改成風險管制，邊境查驗能力受到質疑。

李彥秀認為，我國跟日本貿易已經是超過200億美元的逆差，民進黨政府親美親日，「換回了什麼？」若犧牲國人健康，開放核災地區食品進口，民進黨是否在私底下得到什麼東西？在國人沒有大多數同意下，貿然開放，國人不能接受。

李彥秀也提到，她昨天下午在立院提出，在國人還未消除對福島5縣市食品的疑慮前，政府不應貿然開放的主決議，但被民進黨團總召柯建銘斷然拒絕，民進黨不敢在國會表決這案子，「讓我非常遺憾」，衛福部官員的相關談話也不適任，更該下台負責。

國民黨立委曾銘宗質疑，陳時中和衛福部次長何啟功是日本經產省大臣？還是日本駐台代表？衛福部曾建議，開放時必須做健康風險評估報告，但如果安全沒問題，為何還要評估？根本前後矛盾，配套還沒有完整，安全有疑慮下，國民黨堅決反對。

國民黨立委陳宜民說，立院衛環委員會日前要求食安辦辦3場說明會，第二、三場都沒有辦，衛福部又在放話，但檢驗的設備都還未建置完成，基隆港辦事處今年5月才要開始試辦，台中港辦事處雖已建置，但目前才檢測62件，配套未建置好前，談開放為之過早。