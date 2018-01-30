吳沛憶盼地方再借看板 余筱萍：借給我啦！

吳沛憶說看板都是地方熱心提供比較多，因此還是希望可以更多。而余筱萍在旁邊笑說，「借給我啦，妳都17面了！」、「不要理她，她有17面！」（記者鍾泓良攝）

2018-01-30 12:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕9合1選舉今年底將到來，北市中正萬華區民進黨初選陷入「10搶4」爭奪戰，其中有7位還是新人擬參選。電台主持人周玉蔻今天邀請擬參選人余筱萍及吳沛憶上節目，其中昨天有人爆料吳接受民進黨中央的資助。對此，吳沛憶再度否認，並表示自己的選舉經費是過去自己打工所存下來的遊學基金，後來再還有加上家人、朋友借錢。而她提到，從去年開始到現在已經花費了100多萬元。余筱萍也提到，自己的資金是來自父親出資，還有跟朋友的借款，目前同樣也花100萬元。

兩人在看板數目有明顯落差，吳沛憶共有17面，而余筱萍有6面，當媒體問余是否覺得資源分配不公，余笑回「我根本沒在數阿，我連我自己有幾面都搞不太清楚！」

吳沛憶則說，會有17面看板是因為自己比較早開始跑，所以比較多，「但我應該不是我們這區看板數量最多的。」她說看板都是地方熱心提供比較多，因此還是希望可以更多。而余筱萍在旁邊笑說，「借給我啦，妳都17面了！」、「不要理她，她有17面！」

之後是否會想找市長柯文哲站台，余筱萍表示，「他如果願意來當然歡迎」，是否擔心流失綠營基層選票？余說自己不擔心，隨後媒體補充余天不希望柯站台，余筱萍接著說自己就聽爸爸的，「柯市長應該不會說『我硬要來幫妳站台，怎麼樣』，應該沒有人會這個樣子吧。」

另外一位中正萬華民進黨擬參選人蔡宜珊質疑，吳沛憶掛「小英栽培」的看板都沒有經過總統蔡英文同意，認為誠信有問題；更認為1位才投入第1份工作才3年半的年輕人就能支持看板費用，就算是贊助，也質疑人脈為何那麼廣闊，「請問她背後是誰。」

而至於被質疑「小英栽培」是作弊，吳沛憶受訪回應，因為很多新人沒聽名字，所以都會掛上其他人栽培，並非自己是特例，如果真有違規也可以去舉報。