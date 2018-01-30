台商涉向北韓買賣無煙煤 外交部籲企業避免違反聯合國決議

外交部發言人李憲章出席例會。（記者呂伊萱攝）

2018-01-30 11:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣律岡公司涉嫌到北韓轉賣媒，違反聯合國制裁決議。外交部今天表示，我國做為國際社會負責任一員，一向積極配合國際制裁北韓。惟該案已進入調查程序，外交部不便評論。外交部也呼籲我民眾與企業避免和違反聯合國安理會決議的個人或實體有所往來。

台北地檢署偵辦律岡聯合企業公司負責人江衡，涉嫌透過中國人士租貨輪，前往北韓南浦港載送無煙煤，再轉賣至越南，違反聯合國安理會制裁北韓決議。檢、調週日兵分7路搜索並約談8人，訊後依違反「資恐防制法」、偽造文書等罪，昨向台北地院聲押禁見江衡；法官昨晚間開庭後，今凌晨1時許裁定羈押禁見。

外交部發言人李憲章今天表示，我國做為國際社會負責任之一員，一向積極配合國際制裁北韓的行動。相關部會近月來亦已陸續依聯合國安理會所通過對於北韓相關決議，對我國管轄範圍內各項可能涉及資助北韓之船舶及個人等進行調查。惟對進入調查程序之個案細節，外交部不便評論。

外交部強調，中華民國政府再度呼籲各國應配合聯合國相關決議，促使北韓政府儘速放棄核武計畫以維護區域和平及安全。

外交部同時也呼籲我民眾及企業，避免和違反聯合國安理會相關決議之個人及實體有任何金融及商業往來。