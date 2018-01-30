我正式要求奈處搬離北市 奈方已讀未回

2018-01-30 11:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐奈及利亞代表處遭中國施壓搬離首都，因應對等原則，我亦正式要求奈及利亞駐台辦事處搬離台北市。外交部亞非司副司長羅靜如今天表示，目前奈駐處沒有正式回覆我方，我方會給奈駐處一個「合理的時間」；奈及利亞駐台辦事處則說，還在等待通知。

奈及利亞去年1月與中國大動作聯合召開記者會，要求我方遷離首都阿布加並更名、減人，奈國政府要求我駐奈代表趙家寶離境，更派出武警粗暴封鎖我駐處，強制我方人員離開。

我駐處搬遷作業已於12月8日完成，並於1月5日正式恢復對外營運，我方並於12月14日正式發文要求奈及利亞駐台辦事處搬離台北市。

羅靜如今天出席外交部例會時說，已經確認奈方收到我方通知，但未有正式回覆。羅靜如說，奈及利亞其實也很清楚我方代表處在那邊受到蠻橫、不平等的對待。而對於要求奈方搬遷一事，我方「心裡有數」，會給奈及利亞駐台辦事處一個「合理的時間」，目前離該時間點還早。

若奈國以拖待變，我方會否祭出其他手段施壓對方搬遷，原亞非司司長陳俊賢日前表示，以我國政治環境而言，不會派出警察去封鎖，但有「文明的政策手段」；對此羅靜如說，目前他們沒有出現任何拒絕搬遷的跡象，不過未來也不排除使用相關方式促其搬遷。

奈及利亞駐台辦事處對此表示，已將正式函文轉回奈國政府，但目前沒有進一步訊息。