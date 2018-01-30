遠雄廠商、護樹團體都告！柯Ｐ恐第三度被監委約詢

民進黨北市議員李慶鋒（圖左一）、阮昭雄（左二）聲援護樹團體，呼籲北市府、遠雄停止移植大巨蛋樹木。（記者郭安家攝）

2018-01-30 11:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲繼愛滋器捐案、大巨蛋下游廠商不滿停工不符比例原則後，恐要第三度被監察院約詢。松菸護樹志工團今開記者會，不滿北市府同意遠雄集團移植大巨蛋周邊33棵，志工團長游藝會後受訪揚言，預計下周要將柯市府包庇遠雄部分送至監察院調查，但基於利益迴避，不會找監委、前北市法務局長楊芳玲調查，預計要找監委田秋堇。

游藝表示，將請監委調查柯市府部分，包括市長室主任蔡壁如與遠雄企業團董事長趙藤雄密會、蔡壁如與財團法人台灣建築中心前執行長許銘文「喬蛋」 ，「該送就送」，柯市府這樣繼續走下去，護樹團體未來甚至提民事告發。此外，柯市府讓遠雄復工，未依照監院過去所提糾正案，修改大巨蛋BOT合約39項不合理部分，也要向監委陳情。

至於前台北市長郝龍斌任內，游藝指出，涉及包庇遠雄部分，也要一併送監院調查，包括當時爆發遠雄不按圖施工、核發建照存有瑕疵等爭議，此外，文化局早在2011年遠雄動工時，就發現松菸古蹟裂痕，文化局未依環評承諾事項予以勒令停工，導致古蹟牆爆開，無官員被懲處。

但他表示，柯文哲上任之初，樹護團體提供大量大巨蛋地層下陷資料，市府卻冷處理，面對古蹟問題，環保局也未開罰、勒令停工，導致地層下陷更嚴重、影響公安；資料也會抓出來，請監委一併處理，資料將呈現柯市府從頭到尾都在騙，行政怠惰、瀆職、包庇遠雄；他也感嘆，柯文哲選前護樹，經3年與柯市府纏鬥，護樹團體「感覺被出賣。」

松菸護樹志工團今上午開記者會，要求柯市府停止移樹，日前也印陳情書邀請14位2014年選舉期間曾簽署「台北市議員候選人護樹承諾書」的議員到場，包括李慶鋒、阮昭雄、王世堅、陳孋輝、高嘉瑜、陳建銘、徐世勳、洪健益、許淑華、李建昌、顏若芳、王威中、謝維洲、歐陽龍。不過，只有李慶鋒、阮昭雄到場「情義」聲援。