議長寶座換退選？宋瑋莉：不更正就提告

針對中國時報頭版報導宋瑋莉，「議長交換談不攏，謝上宋下還在喬」，宋瑋莉今早強烈否認，宋瑋莉說：「哪家媒體這樣講，不更正，我就提告」！（記者俞肇福攝）

2018-01-30 11:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕《中國時報》今天頭版爆料國民黨基隆市長黨內初選「議長交換談不攏，謝上宋下還在喬」，民調烏龍事件中逆轉勝的宋瑋莉，今早強烈否認，並說：「哪家這樣講，不更正，我就提告」！

宋瑋莉指出，她有做的事她就會承認，沒有的事別亂扯到她身上，她從初選到現在都沒跟國民黨主席吳敦義通過電話，這個報導是神經病，她將要求更正。

國民黨基隆市長初選民調搞烏龍，28日早上公布謝立功以不到1%險勝，下午全方位民調公司發現自家的民調和另兩家差太多，一查，竟把數字欄誤植了，這一錯重計算後，換成宋瑋莉贏謝立功1.568個百分點，民調結果一日兩版本，不但傷了兩名參選人，也重傷國民黨形象。

國民黨中央副秘書長杜建德29日下午趕來基隆，召開記者會，強調民調有效，並改採協調方式從謝宋兩人中推一人參選基隆市長。

根據中時報導，宋瑋莉為參選市長曾與先前宣布參選的基隆市議員張芳麗協調，以交換下屆議長獲得張芳麗的支持，成功勸退張。豈料28日下午爆出民調烏龍，宋瑋莉翻盤勝出，但宋判斷與謝民調差距不大，為免爭議，不如退出成全謝立功；宋隨即向黨中央派來協調的祕書長曾永權及杜建德請託，希望藉此換回下屆議長資格。

但宋瑋莉29日上午透過管道向吳敦義詢問，吳敦義竟對她表示「完全不知情」，讓宋無法接受。知情人士透露，黨中央除在記者會前已和宋聯繫，協調讓宋退選，在記者會之前，杜建德、李哲華、宋、謝等人已在市黨部會議室先行協談，討論宋退選事宜，但宋因未得到承諾，反悔不願退選，導致記者會時，絕口不提退選一事，改口要求黨中央介入協調。