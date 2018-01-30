無法使用地獄火飛彈 知情官員：騰雲無人機將掛載國造武器

知情官員指出，「騰雲」無人機未來不會掛載美製飛彈，而是規劃裝備國造遠距遙攻武器。（資料照）

2018-01-30 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文先前宣告國造「騰雲」無人機即將開始量產，外界曾推測「騰雲」無人機可進一步發展為攻擊型無人機，可能掛載美製的空對地「地獄火」飛彈或空對空「刺針」飛彈，不過知情官員指出，因美製飛彈有系統整合及最終使用權問題，「騰雲」無人機未來不會掛載美製飛彈，而是規劃裝備國造遠距遙攻武器。

根據《風傳媒》報導，知情官員指出，「騰雲」無人機因為系統整合問題，只能掛載國造武器，因為美製非但需要有驅動飛彈發射的核心軟體，屬於機密技術，加上智財權問題，除非武器是配合美製載台使用，不然美方不會釋出。過去軍中的阿帕契直升機和眼鏡蛇直升機皆有掛載「地獄火」反裝甲飛彈，而當初的採購合約便規定台灣軍方必須在合約限制中的美製載台才能使用地獄火飛彈，飛彈也須依靠在台上的火控系統軟體才能鎖定及發射，因此「騰雲」無人機無法使用地獄火飛彈。

至於「騰雲」無人機能掛載何種國造武器？知情官員表示，關鍵在於酬載重量有多少能力，並坦言「騰雲」無人機無論是內部酬載或外掛酬載重量都還有很大努力空間，而「騰雲」在今年已經進入最後的工程研發階段，未來實際量產後，酬載能力定會進一步提升。

官員指出，無人機要具備掛彈的攻擊能力，除了提升引擎推力、減輕無人機重量外，減輕外掛武器重量也是方式之一，若「騰雲」未來要掛載國造天劍一型空對空飛彈，彈體可能要進一步縮小，不過未來「騰雲」無人機能攜掛哪一型武器，官員僅表示中科院內部已進行研發，無法對外透露。