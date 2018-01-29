爭取參與WHA 衛福部長：今年力道比去年強

衛福部長陳時中強調，今年準備爭取參與WHA的力道比去年強。（記者林惠琴攝）

2018-01-29 18:11

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣從2009年起，以「中華台北」觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），但2016年政黨輪替、兩岸關係急凍，中國因素造成當年在網路報名最後一天才收到邀請函，去年更是未獲邀，今年是否能夠成功參與備受外界關注，衛福部長陳時中今日強調，今年準備力道比去年強。

今年第71屆WHA將於5月底在瑞士日內瓦舉行，世界衛生組織（WHO）日前召開執委會，美國及我國友邦史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多、海地等國，均在發言時聲援我國參與WHA。

台灣聯合國協進會、台灣醫界聯盟等團體呼籲政府應該更積極爭取參與WHA，陳時中則表示，會積極準備、不放棄任何可能性，至於外界質疑在執委會提案力道不夠強，但「我們是很強，只是也不方便公開來講，因為公開來講，我們往前走一步，公開大聲講，可能又會被押著退兩步，反而一步的成效都不見了」，不過，保證「今年的力道比去年還要強」。

陳時中指出，我國要參與WHA，必須宣揚醫衛軟實力，讓國際社會了解台灣的貢獻有必要性，政府會加強力道做好。至於邀請函的問題，並非「操之在我」，但相關單位在檯面下的溝通也持續努力進行中。