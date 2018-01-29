貼紙版護照2/5日申辦 規費維持1300元

2018-01-29 16:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕第二代晶片護照誤植美國機場圖樣案，外交部加印防偽貼紙補救，今天並表示將於2月5日重新發行正式的第二代晶片護照；護照申辦規費維持現行新臺幣1300元（孩童新臺幣900元），申辦條件及流程亦未改變。

外交部誤植美國機場圖樣在二代晶片護照上，致使二代晶片護照延後發行。外交部委託中央印製廠重新設計圖樣，並印製成防偽貼紙，上註有「出國小叮嚀」旅遊安全宣導事項，加貼在誤植的第5頁上。此次補救措施成本由外交部與央廠共同負擔，由外交部領務局負擔22萬本、660萬元，央廠吸收餘下的33萬本、990萬元，計約1650萬元。

外交部今天表示，將於2月5日重新發行貼紙版二代晶片護照，民眾當日起即可至領務局、外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處或我國各駐外館處申辦第二代晶片護照。

外交部也表示，護照規費並未調漲，維持現行新臺幣1300元（孩童新臺幣900元），護照申辦條件及流程亦未改變；另民眾目前持有的護照可繼續使用至效期屆滿為止，或選擇提前申換第二代晶片護照。

外交部同時強調，新護照樣式將依國際慣例通知各國政府，以便利國人海外商旅。外交部籲請民眾切勿嘗試撕除該「護照防偽貼紙」，以免造成護照毀損，影響個人旅行權益。

另據了解，印製版二代晶片護照約將等到5月份才會正式發行。

領務局長由陳俊賢接任

另，因護照案懲處，將領務局長陳華玉降調外交部參事。外交部日前發布最新人令，經行政院核定，領務局長由亞西及非洲司長陳俊賢接任，亞非司長遺缺由劉邦治接任。