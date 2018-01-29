南市綠營議員提名爭議 市黨部：不記名投票10：5通過

綠營台南市第二選區名四席，引起黨內參選人質疑提名不當。（記者蔡文居攝）

2018-01-29 16:39

〔記者蔡文居／台南報導〕針對1月25日民進黨台南市黨部執委會決議的台南市議員提名名額，部分選區引起爭議，民進黨台南市黨部今天表示，有爭議的第2選區（佳里、北門等），在決議前也開放給現場的侯澄財議員、蔡蘇秋金議員以及陳俊安參選人發表意見，爭取執委認同，但最後的不記名投票結果，仍是以10：5（4席：3席）的結果通過該選區提名4席。

市黨部表示，民進黨台南市黨部有關市議員提名名額的決策單位為執委會，由與會執委共同商議並決定各選區提名名額，參考資料為歷次市議員選舉的選票分析，並依此次民進黨中央黨部所建議的「不低於上次提名名額」的大前提下，逐一進行討論，其中針對有爭議的選區，則採由不記名投票表決，一切程序在執委會議中公平公開進行，台南市黨部也尊重執委會的決議，並且將開會結果呈報給中央黨部，當作最後決定提名名額的參考。

市黨部說，這次第2選區提名4席也符合中央黨部所建議的名額，雖然各選區的提名結果無法令所有人滿意，但一切過程均循往例提名辦法傳統公正進行，而最後的提名名額建議也將上報黨中央，並由中執會進行最後裁決，若參選人有意見或有爭議之處，仍可向中執會反應，以利黨中央參考，做出最後決議，團結一致共同贏得2018市議員選舉的最大勝利。