養獨董選校長？蘇煥智：此例開 將成財團介入大學典範

台大準校長管中閔。（資料照）

2018-01-29 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選最後由管中閔勝出，但他未公開自己擔任台灣大哥大獨董的資訊，台哥大副董蔡明興卻是校長遴選委員之一，讓外界質疑管中閔是否有利益迴避問題。對此前台南縣長蘇煥智以台大校友的身分在臉書發文表示，此例一開恐讓財團公然介入大學選舉。

蘇煥智指出，他希望這件事不要涉及藍綠、省籍或統獨，而是回歸到制度的層面來談。他強調，管中閔遴選風波在於有無違反「利益迴避原則」，以及「副董選獨董」是否該迴避，他對此提出了4大分析重點。

蘇煥智表示，第一個重點是「法規如何規定」，按照教育部「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」第6條來說，已經規定遴委會委員喪失委員資格的情形，例如本身也是校長候選人、因故無法參與遴選作業、與候選人有配偶、三親等內之血親或姻親或曾有此關係、有學位論文指導之師生關係等等。

除了以上情形之外，若有具體事實證明委員偏頗，校長候選人也可向遴委會反映，但似乎沒有限制任何人主動提出檢舉。至於台大的「國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點」的第4條，其規定幾乎都差不多。所以在「有具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者」這一條利益迴避的規定上，的確是法律規定的原則。

第二重點為「副董選獨董是否涉及利益迴避原則」。蘇煥智認為，獨立董事的角色大多數都是擔任門神，若說沒有特別信賴的關係，以及可作為門神的政商實力，就能被台灣大哥大蔡家選為獨董，恐怕相當困難。因此蘇煥智強調，蔡家副董遴選獨董管中閔，難以說服社會沒有構成利益迴避問題。

第三則是「台哥大蔡家與中研院院長的不同」。蘇煥智指出，有人質疑若蔡明興需要迴避，那麼中研院院長、台大前校長、副院長是否也要迴避？蘇煥智表示此事癥結點在於，大學或中硏院的行政職，其利益關係和獨董的高額金錢來往比起來，相對淡薄許多，而且獨董還要幫忙公司背書或當門神，必須利益與共，因此獨董更應該要受利益迴避。

第四為「大學與企業應維持什麼關係？」蘇煥智認為，大學非常重要的價值就是在維持獨立性、公正性、超級性，避免被企業財團供養，在公益與公共事務上喪失自主性。而各大學教授往往涉及政府許多大型標案的評審委員，再加上台大許多技術合作、技術授權、研發合作案，若涉及台哥大，那麼就有涉及財團利益的問題。

蘇煥智強調，大學往往被期待有獨立公正的意見，一旦大學校長陷入利益糾葛，如何能期待大學做到獨立公正？因此台大校長遴選案，就是台灣每一間大學和企業關係的關鍵指標案例。

蘇煥智說，若此先例一開，將成為財團公然介入台灣各大學選舉的典範，以後不用買大學，只要供養獨董參選校長，用這種便宜方式就能控制大學，嚴峻地考驗著台灣各大學的超然、公益、獨立和公正性。

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