怪怪的！ 苗栗縣長頒「大展宏圖」勉殯儀館

苗栗縣頭份市立殯儀館獲頒「大展宏圖」獎座，民眾直言「怪怪的」。（記者鄭名翔翻攝）

2018-01-29 16:38

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市立殯儀館去年獲公私立殯葬設施評鑑優等，苗栗縣長徐耀昌為嘉勉館員特致贈一塊玉璧獎座，但卻有民眾發現，玉璧刻著「大展宏圖」鼓勵殯儀館，感覺用詞不當，笑稱「難道是要鼓勵殯儀館生意不斷嗎？」

對此，苗栗縣政府也坦承，「大展宏圖」用在殯葬業確有不妥，未來會加強審核。

苗栗縣政府連續11年，聘請專家及學者組成評鑑小組，針對縣內各鄉鎮的殯葬設施所提供的設施及服務作為依據，依序分為一名優等及六名甲等。去年度由頭份市立殯儀館獲選為優等。

但有民眾發現，縣府所頒發獎座上的玉璧題字為「大展宏圖」，用詞感覺「怪怪的」，認為以此嘉勉殯葬業並不合適，「難道要鼓勵殯儀館生意蒸蒸日上嗎？」

苗縣府民政處長彭基山表示，當時承辦科員是希望鼓勵受優等的殯葬業者，可以融入更多元的創新項目，拓展多元服務，更貼近民眾的需求，出發點良善，但題字確實不妥，明年評鑑時會加強審核，更改成更合適的題字。

苗栗縣頭份市立殯儀館獲頒「大展宏圖」獎座，民眾直言「怪怪的」。（記者鄭名翔翻攝）