不滿被戳中痛處？ 傳柯文哲下令封殺記者

2018-01-29 16:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節風波再添一樁！今有爆料稱，日前有網媒鉅細彌遺報導前台北市觀傳局長簡余晏離職內幕，並細數北市府和燈節廠商之間的糾葛，據傳讓市長柯文哲不滿、下令封殺該名記者，而封殺方式，竟是封鎖或是標示拒接該名記者電話，甚至要求所有11樓（市長室所在樓層）相關人員出示手機以表忠誠。爆料人士痛批，記者追蹤新聞幕後，竟被市長封殺，猶如文革與焚書坑儒，令人不寒而慄。

爆料人質疑，該名被封殺的記者近日只要打電話給市府高層，就會自動轉語音信箱，難道這是民主台灣該發生的事嗎？批評柯文哲口口聲聲說開放政府，卻容不下一絲雜音或不同聲音？還是因為記者揭露事件真相呼之欲出而戳到痛處？更何況媒體監督、新聞自由是記者的職責所在，如有質疑，為何不敢正面迎擊？放在自己身上竟是兩套標準？！

據瞭解，柯文哲對該網路記者所報導的新聞向來都很感冒，曾多次私下抱怨該記者道聽塗說，寫新聞都未經查證，甚至曾在公開場合要首長及議員們無須理會該名記者。

有市府高層私下抱怨，該記者撰寫新聞常沒有搞清楚來龍去脈、自己編造，確實讓市府感到痛苦和困擾，但也強調，封鎖這件事情完全無稽之談。

隨市長柯文哲出訪歐洲的市府發言人劉奕霆僅說，此事由市長親自回應。據透露，目前在市府首長群組內也已下令，統一由市長回應。