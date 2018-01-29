兩岸春節加班機卡關 張小月：沒有妥協讓步空間

中國片面啟用M503等航路，造成飛安與我空防疑慮。（資料照）

2018-01-29 16:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕為反制中國片面開通M503北上與相關銜接航路，我政府「暫不核准」中國東方及廈門航空的176班兩岸春節加班機，不過，卻遭到特定台商團體與藍營批評，陸委會主委張小月今天強調，這件事政府沒有任何妥協讓步空間，國內對這件事共識是非常重要，只有大家立場不被分化，對岸才會正視台灣民意走向。

張小月指出，74.2%的民眾不贊成中國片面開通M503航路，85.7%的民眾支持政府要求中國儘速與我方溝通，63.4%的民眾支持政府不核准飛行M503航路的航空公司春節加班機申請，民調結果凸顯的正是台灣民眾對陸方片面啟用未經雙方協商的M503相關航路的憂心，期望雙方透過協商解決問題。

張小月表示，交通部民航局在顧及兩岸整體航運關係下，僅對兩家持續飛航爭議航路的中國籍航空公司採取最輕的處分，我方已展現高度克制力，也獲得國內多數民意的支持。

「解鈴還需繫鈴人」，張小月強調，M503相關航路的爭議，應該回歸不涉政治前提的兩岸民航問題商談，儘速由航空小兩會進行技術性協商，解決相關爭議。

對於兩岸關係，張小月指出，過去1年8個月以來，中國加大了對台灣的緊縮施壓，短期間沒有改變跡象。今年預期兩岸關係面臨更大的挑戰，而中國對台灣兩手策略，一拉一打，硬的更硬、軟的更軟，一方面忽視政府提出的溝通對話，一方面又加強對民間交流，對台灣民眾拉攏，背後有特殊的政治考量與目的。

張小月說，兩岸人民正常交流與來往，可以增加感情、相互瞭解，但台灣是自由民主社會，無法容許中國利用這自由民主，在表面的交流下，卻隱藏其他政治動機，政府會檢視兩岸條例與相關法規，保障國家安全與社會秩序。

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