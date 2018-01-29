行政契約談判重點 雷倩：婦聯會有6大主張

婦聯會主委雷倩今日（29日）召開記者會表示，和政府談判簽署時，婦聯會有6大主張。（記者廖振輝攝）

2018-01-29 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會擁有384億元資產，去年12月29日與內政部、黨產會簽署三方行政契約備忘錄，將90％的資產約343億元元捐予國庫、旗下4個基金會董事會改選，並將在本月31日召開會員代表大會，決議是否正式簽署行政契約。婦聯會主委雷倩今日（29日）召開記者會表示，和政府談判簽署時，婦聯會有6大主張。

雷倩說，這些內容雖然有在備忘錄提及，但沒有說得那麼清楚。雷倩指出，第一，轉型過程一定要延續中華民國婦女聯合會完整的會名，就如同國旗國歌國號一樣極為重要。雷倩表示，最初的簽約，是將9成給國庫，1成捐給旗下的婦聯社福基金會，這個基金會會更名為中華民國婦女聯合會公益基金會。

雷倩指出，第二，政府要承諾不再追殺，不再調查及處分，如果事後有變，婦聯會將提出訴訟。第三，婦聯會服務平台可以確保它不間斷地提供服務，畢竟各種相關活動經費都是由婦聯會總會提供，包括發放清寒獎學金，辦理長照服務，提供聽損兒童的教育訓練，一旦改組轉型，財務需求必須有適當的安排，以避免生變。雷倩說，內政部已同意這一點。

雷倩表示，第四點是董事會有獨力運作的空間、第五點為捐款的對象要符合本會的宗旨。第六點，也是最重要的一點，婦聯會歷史紀錄不被蓄意扭曲或破壞。

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