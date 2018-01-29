屏縣議員許天賜癌逝 牡丹鄉民緬懷傳奇奮鬥一生

屏東牡丹鄉縣議員許天賜，28日因癌症病情家中辭世。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-01-29 14:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉縣議員許天賜，28日因癌症病情家中辭世，享年65歲，今天消息傳出後，不少當地居民悲傷惋惜，屏縣原民處長伍麗華還特別撰文，感佩他不向病魔低頭、堅持為民服務的精神。

伍麗華在文中提到，牡丹音樂人戴曉君為了大年初三的部落文化音樂節，到她的辦公室簡報，沒想到從牡丹前往高雄化療的許天賜，竟從九如鄉折返到縣府，只為了請縣府多多支持戴曉君。

去年全國行政盃桌球賽，尚在化療過程的許天賜，仍奮勇代表屏東參賽，每拿下一分，就得扶著桌角喘息後再打，就這樣最後「勇奪」亞軍， 伍麗華不捨直說「他的拼勁及鬥士精神令人動容。」

戴曉君難過表示，許議員兩週前身體正與病魔抗戰，仍勉勵「年輕人的世代要起來了， 牡丹鄉一定會有希望，要好好努力」，病逝前幾天，還用最後的力氣雙手比讚說加油，非常惋惜痛失這位對牡丹認真付出的民代。

許天賜親友們表示，出身牡丹鄉高士村的許天賜從小就是運動健將，專長是十項全能中的跳高及跳遠項目，當年在省運、縣運中都曾獲佳績，在家鄉是傳奇人物，返鄉擔任教職後，還帶領牡丹國中柔道隊20連霸，擔任民代後，鄉民陳情案件總是親自跑縣府協助，過世前幾週仍在服務，也是鄉民對他辭世不捨的主因。