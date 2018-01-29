司法界擬引迴避條款 陳師孟：意圖讓他虛度任期

監委陳師孟陳透露，司法界已準備用「迴避條款」，讓他無法處理他想處理的案件，計畫讓他虛度兩年半任期，不過，他會據理力爭。（記者簡榮豐攝）

2018-01-29 13:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任監委陳師孟今天上任，他在立法院審查時揚言要辦「司法恐龍」，不過，陳今天受訪時透露，司法界已準備用「迴避條款」，讓他無法處理他想處理的案件，計畫讓他虛度兩年半任期，不過，他會據理力爭。

陳師孟今天9點就到監察院報到，不僅打上藍色豬領帶，也帶著各式小豬收藏，包括檯燈、USB、時鐘、收納盒、擺飾等，佈置新辦公室。陳受訪時表示， 他是監院裡年齡最大的，在人生最後階段，有這個轉折，對他來說是挑戰，他也覺得這是有意義的工作，昨天特地去理頭髮，要「從頭開始」。

對於台灣國一早到監院陳情，要陳師孟辦扁案法官，陳強調，扁案10年來，他一直放在心裡，還原扁案真相，是他做為監委不可旁貸的責任。

被問到上任後將查哪些案件？陳說，他有一個法律諮詢團隊，他會與團隊討論，哪些案件最有意義、哪些案件可能受到阻力很大，等他熟悉監察院運作，瞭解調查案及彈劾案程序後，才會開始處理重大核心案件。

陳坦承，他心裡的確有關注的案件，不過，已經有人告訴他，司法界可能會用「迴避條款」，讓他沒有辦理處理想處理的案件，但他會向監院瞭解相關條文與規定，讓他可以開始運作。

根據「監察法施行細則」第三條，有足認由其執行批辦、調查或審查職務顯有偏頗之虞者，應自行迴避。

不過，陳師孟認為，仔細去看條文定義得不是很清楚，有很大的解釋空間與彈性，而且他也不覺得司法界提的理由有說服力，但如果對方用這種戰術來做技術杯葛，他與法律顧問團也會據理力爭。

陳師孟也提到，他要辦的第一案，大約在農曆年後的第一週就會提案，他知道要辦案不是那麼容易，而有一些案子阻力很大，若準備不好，被人家抓到漏洞，自己必須要負責，因此準備充分再開始比較好。

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