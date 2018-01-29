基隆初選民調出包後誰選？謝立功、宋瑋莉下午協調

國民黨基隆市長初選逆轉，傳謝立功（左）下午與宋瑋莉（中）重新喬。（資料照）

2018-01-29 13:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長黨內初選民調，原本以不到1%落敗的基隆市議長宋瑋莉，因為民調公司數字誤植，到了下午翻盤以1.5%勝出，宋瑋莉從昨天下午就神隱，地方傳出宋瑋莉為了大局和諧決定不選？國民黨基隆市黨部剛剛通知，今天下午謝立功、宋瑋莉與全方位民調公司當面講清楚。

究竟宋瑋莉選不選，今天下午答案就會揭曉。

自昨天下午迄今，許多媒體撥打宋瑋莉的電話，她都不接，也不在議長群組回應外界意見；基隆地方耳語傳出她不想選市長，才不想面對反敗為勝的意外局面，但究意她有何打算，大家都很想知道。

宋瑋莉神隱了一天，今早9點半左右現身公祭場合，但臉色很難看，只有和支持者握手時，才擠出一點點笑容，公祭完她就走了。

謝立功說，昨天早上民調公布後，宋出現道賀加油，之後他就沒再和宋碰面，下午出現大逆轉，他更不好意思打電話給宋，昨天是他最震撼的一天，將心比心，可以理解宋議長心情一定也非常震憾，他推測宋是在沉思該如何面對才好。

台北政壇傳出，雖然國民黨高層有致電關心宋瑋莉，但宋瑋莉覺得，她在昨天上午民調公布的第一時間，就已經祝福謝立功，雙方差距在誤差範圍內，如果不到半天就換人，謝立功心裡一定不服，沒人會相信民調錯了，為了黨的和諧，她決定不代表國民黨出征。