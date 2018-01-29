陳建仁視察茂谷專業區 農友怨：「被馬英九騙兩次」

副總統陳建仁到東勢區明正里體驗剪採茂谷柑。（記者歐素美攝）

2018-01-29 13:01

〔記者歐素美／台中報導〕「被馬英九騙了兩次」！副總統陳建仁今天視察東勢區明正里茂谷專業區，了解茂谷柑分級選果等作業及農友困境，並體驗採收茂谷柑，農友反應他們在當地耕作已3、4代，茂谷種植面積約600公頃，其中400公頃位於河川地，因無法取得土地，致發展觀光果園等休閒農業受阻，希望政府放領河川地，但前總統馬英九到訪兩次都說「交辦」，卻遲未處理；陳建仁則表示，將帶回研究。

東勢區明正里於民國78年由台大教授林樸自加州引進茂谷柑推廣種植，成為台中市的茂谷生產專業區，目前種植面積約600公頃。33歲的盧治佑取得中興大學農經系碩士後原本在東勢農會工作，鑑於父親明正里長盧永基年紀大了，家裡1公頃的農地需有人接手耕作，3年前參加台中市青年加農，學習種植茂谷，他表示，當農友很辛苦，看天吃飯，成本不一定回收，重要的是還面臨銷售及人力不足等問題。

副總統陳建仁在台中市副市長林衣瑩及農業局副局長蔡勇勝等陪同下到場，並親自採剪茂谷，盧永基及盧治佑父子為副總統解說各種作業情形，農業局副局長蔡勇勝並說明市府推廣青年加農情形，獲副總統肯定，盧永基並希望市府青年加農計畫繼續推廣，不要中斷。

農友張瑞吉及張明煌則當場向副總陳建仁反應指出，祖先從清朝就在當地耕作，後來政府說他們耕作的是河川地，每分地每年需向市府或國產局繳交1千多到兩千元不等的租金，因無法取得土地，不能規劃興建停車場或廁所，致無法發展觀光果園等休閒農業，希望政府放領河川地讓農友耕作，前總統馬英九兩次到訪都說「交辦」，至今未有下文，「被馬英九騙了兩次」、一切「攏是假」，希望副總統能協助；陳建仁則表示，必需帶回研究。

陳建仁副總統及台中市副市長林依瑩依農友指導從蒂頭處剝食茂谷柑。（記者歐素美攝）

副總統陳建仁（左三）在青農盧治佑（左四）介紹下參觀茂谷如何選果分級。（記者歐素美攝）