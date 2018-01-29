這款APP讓全球軍事基地曝光 傳台灣飛指部也在列

健身APP「Strava」能夠顯示用戶在運動時的路徑，軍事基地內部狀況卻可能因此曝光，台灣有許多用戶使用Strava。（圖擷自Strava Lab）

2018-01-29 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕健身APP「Strava」能夠顯示用戶在運動時的路徑，也就是所謂的「熱圖（heat map）」。但澳洲學生魯瑟（Nathan Ruser）意外發現，軍事基地內部狀況可能因此曝光，而且當士兵在基地內走動時，APP似乎隨著路徑描繪出建築結構，各國機密重地皆受影響，目前更傳出台灣飛彈指揮部也在內。

據《BBC》報導，美國中央司令部發言人湯瑪士（ John Thomas）指出，美國軍方正在審查其影響，不過若將Strava資訊點選為「私人」，那麼相關熱圖資訊就不會在網路上公開。Strava也強調，目前開放的熱圖，並不包括選擇私人模式的用戶。

不過，全球各國的軍事基地位置已紛紛曝光。雖然基地的位置一般來說是眾所皆知的，靠著衛星地圖就可以看到，但Strava令人擔憂的地方，是它能顯示基地內的人員活動狀況，而在基地外記錄的運動軌跡，可能洩露人員常使用的運動路線或巡邏道路。

一些在熱圖下已經識別的軍事重地，包括美國在敘利亞和伊拉克的基地、福克蘭群島的英國皇家空軍基地，以及法國位於尼日的基地。

據《Daily Beast》報導，台灣飛彈指揮部內的人員，似乎有許多狂熱的Strava用戶，在停放飛彈發射器的停車場慢跑，在某種程度上，這應該沒什麼大不了。畢竟每個人都知道裡面有飛彈。

但重要的問題是，台灣可能還有一些保密的基地，若士兵因為勤務調職再繼續使用Strava，可能會連帶讓機密曝光。報導中指出，就算是私人數據被保密，但難以擔保會不會遭到駭客竊取。

據《聯合報》報導，國防部發言人陳中吉對此回應，此款APP經由手機網路定位進行紀錄，但國軍要求營區內的手機必須管制訊號，以免被人定位，軍方會全力避免將部隊位置外洩。