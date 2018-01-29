日本5縣食品解禁？衛福部次長：台灣不可能置身事外

2018-01-29 12:24

〔記者林惠琴／台北報導〕2011年，日本福島爆發核災事件，台灣開始禁止輸入福島，以及周邊的茨城、櫪木、群馬、千葉等共五縣市食品，但近年因為經貿壓力，持續傳出可望解禁的消息，衛福部次長何啟功今日表示，不可能犧牲國人健康，但台灣也很難置身事外，若能確保輸入食品的安全性，當然還是要讓台灣走進世界！

我國積極爭取加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但日本也一直表態迫切期待台灣可開放對於日本食品的管制，何啟功坦言，這個（CPTPP）當然是重點，日本態度向來如此，尤其先前日本向世貿組織（WTO）起訴韓國限制進口日本水産品一事，確定韓國敗訴，加上一樣限制禁止輸入日本特定地區食品的中國，開始與日本就食品管制進行對話後，顯然台灣不可能置身事外，成為不得不面對的問題。

不過，何啟功強調，去年進口日本食品9萬多件，其中驗出微量輻射，即使未超標也一律退運，這在國際上是講不通的做法，但此舉就是說明政府絕對不可能犧牲國人的健康，只是若能確實把關、開放安全無虞的食品，當然要讓台灣走進世界。

何啟功也提及，國人喜歡到日本旅行，不少人會到成田機場，而成田機場正是位於千葉縣，難道都不會在當地吃東西嗎？強調台灣以特定地區作為限制日本食品輸入的基準，但難道五縣市以外就沒有風險食品嗎？美國是比照日本做法選擇禁止輸入的日本食品，像是茶葉、嬰幼兒食品等較為高風險就不開放進口，我國應該要檢討現行管制日本食品進口方式。

何啟功認為，要用科學證據作為管制日本食品的依據，以確保輸入食品未受輻射污染，但具體做法、調整與否仍在持續討論中，上路沒有時程表，之後有待行政院決定。

衛福部長陳時中也再三重申，台灣不可能進口核災食品，僅開放把關安全的日本食品輸入。