議員居間協調 嘉市府提覆議案又撤回

嘉義市府就遭刪預算提出覆議案，今開臨時會時中場休息，議員居間協調。（記者王善嬿攝）

2018-01-29 12:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府今年度總預算案遭刪減歲出6.08億元，將114項窒礙難行預算項目送覆議案到市議會，今上午第9屆107年第1次臨時會，無黨籍議員蔡榮豐率先提議市府自行撤案，民進黨議員蔡文旭、陳幸枝、王美惠等人居中協調，代理市長的副市長張惠博決定撤回覆議案，遭刪減的預算將依預算法提追加減，爭取翻案。

嘉義市政府主計處長房銘輝說，因考量部分預算因通過中央補助有時效性，加上以往經驗除刪減剩下1千元保留科目預算，遭全刪、部分刪預算提追加減要通過不容易，因此才以覆議案方式提出；覆議案撤銷後，預計3月份提追加減預算。

今天上午臨時會進入第一讀會程序時，蔡榮豐發言表示，市府提出覆議案的114項，他不覺得有窒礙難行處，建議市府自行撤案；國民黨籍議員黃國村接著發言建議市議會宣讀地方制度法有關覆議案的條文供大家參考，張秀華建議，如市府堅持提覆議案，須備註保留科目項目如被否決永遠不得追加，台聯黨議員蔡永泉提議休息5分鐘，讓市府討論一下，經中場議員居間協調府會，張惠博決定撤案。

市議員陳幸枝說，市府部分遭刪減剩1千元、保留科目的預算，透過追加減有機會翻案，但如果以覆議案提出，被否決就不能再追加，市府撤銷覆議案，對各局處比較有利；吳上明說，市府送的覆議案並沒達到窒礙難行條件，撤銷覆議案也較不會破壞府會關係。