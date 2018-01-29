南市綠營議員高額提名 黨內控李全教伸黑手

民進黨團質疑黨內議員提名不公平，要求黨部明察。（記者蔡文居攝）

2018-01-29 11:50

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員提名引發黨內紛爭，針對日前台南市黨部執委會決議在台南市第2選區（佳里、北門等區）應選名額5名，通過高額提名4名的決議，引發當地有意角逐的選將一片譁然，民進黨市議員侯澄財、蔡蘇秋金以及參選人陳俊安等主動要求黨團召開記者會，今天在黨團三長的陪同下，提出質疑，憂心黑金政治介入，黨團幹事長郭清華更懷疑前議長李全教的手是否又伸入民進黨市黨部。

李全教則駁斥該指控子虛烏有，他強調，他現在專心於做生意，對於相關指控，他一概不回應，也無暇回應。他只希望好好做生意，外界不要再說些有的沒有的。

侯澄財、蔡蘇秋金、陳俊安認為，民進黨台南市黨部根本沒有考量到上次的2個選區加總起來的4個名額均為現任者，但因議長跑票風波而被開除的陳朝來與蔡秋蘭2人已是無黨籍，取而代之有意參選的兩名新人實力相對有限，若執意提名4席，將造成票源分散，一敗塗地。

他們認為，該選區只有3席當選空間，擔名4席，反而有助於被黨開除的兩位現任議員陳朝來與蔡秋蘭順利連任，類似上述的政治效應，台南市黨部應不難明白，何以不顧黨內的意願，而執意片面護航被開除的黨外人士，令人難以理解。

郭清華說其他選區也有類似高額提名，這樣有利於被開除黨籍者，「我覺得合理懷疑李全教的手是否又伸入我們民進黨的市黨部。」

黨團總召邱莉莉及侯澄財、蔡蘇秋金、陳俊安等人呼籲，身為民進黨台南市黨部主委的顏純左，除了汲汲營營於市長初選之外，應多花一些心力協調，免得造成年底議員席次大幅滑落。

民進黨團也呼籲民進黨中央黨部不應坐視不管，應考量超額或不當提名所造成的政治後遺症，不僅是議會無法過半，日後府會關係難以和諧，台南政局也將呈現持續不穩且混亂的情況。

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