趙少康撰文挺管中閔 馮光遠看完後：只覺得想笑...

台大校長當選人管中閔未揭露擔任台灣大獨董、涉未利益迴避的誠信問題，引發質疑。（資料照）

2018-01-29 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔未揭露擔任台灣大獨董、涉未利益迴避的誠信問題，引發質疑。媒體人趙少康日前撰文力挺管中閔，趙少康稱管中閔的台灣大獨董身分無需揭露，對此作家馮光遠直呼「好笑」，強調此案和趙少康本身「極端類似」，趙此時不表態，更待何時？要求趙少康有最基本的媒體人道德，「等到太陽從西邊出來吧！」

馮光遠投書本報指出，趙少康和管中閔案例極為相似，趙少康和富邦關係同樣匪淺，為富邦金控、產險、人壽的獨立董事，這些職位都是北市府因為投資富邦而產生的官股推薦席位，趙少康1年大概可以從中撈進將近800萬，等於是完全沒有相關背景，卻可以一次領3份薪水。

趙少康當時辯稱這些位子並不是政治性任命，馮光遠認為此想法大錯特錯，因趙少康是媒體負責人，光是此背景就不能擔任類似富邦的獨立董事，因為1年拿人家近800萬，要是這個企業出了大紕漏，趙的媒體是要報導，還是睜一隻眼閉一隻眼裝傻？馮光遠強調，一個媒體老闆或節目主持人要光明磊落，可是看到趙少康的例子，要求他有最基本的媒體人道德，「等到太陽從西邊出來吧！」

針對不少挺管人士認為台大和富邦或台哥大沒有利益衝突問題，馮光遠說道，中研院、台灣大學都是學術機構，挺管的評論者、媒體當年在宇昌案跟浩鼎案沸沸揚揚的時候，卻把「學術機構」跟「企業弊案」扯在一起，當初積極為各種可能發生的弊案找到小鞋，如今為何變成趙所謂的「台大跟富邦或台哥大沒有利益衝突問題」了？

另外馮光遠也引述管中閔過去在TED的演講內容，管中閔演講中提到「黑箱、密室，都是因為少部分人想壟斷資訊，擷取自己最大的政治利益。」、「討論公開，利益團體都可以來討論，但討論的過程必須受到檢視，避免部分的政策，受到利益團體的操縱。」等內容。

馮光遠指出，這些話對照最近關於台哥大、獨董、政治介入、管中閔的作為、相關護航者的說詞等等話題，令他感到毛骨悚然，戲稱如果還沒有把早餐吐出來，那真的是很有幽默感、很有包容力、大概從來也沒有聽過「轉型正義」這四個字。