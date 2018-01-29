柯P出訪1張照片+這句話 網暴動「阿北是金城武吧！」

臉書粉專「柯文哲」貼出一張，台北市長柯文哲穿深色西裝、推著行李的背影照，網友見狀直呼「阿北太帥惹！」（圖擷取自臉書粉專「柯文哲」）

2018-01-29 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲27日出訪歐洲，預定走訪荷蘭、比利時、波蘭與土耳其4國，下月6日返抵國門，昨已抵達首站荷蘭，展開考察行程。臉書粉專「柯文哲」也貼出一張柯穿深色西裝、推著行李的背影照，並稱希望能在有限時間內，多替台灣做點事，網友見狀直呼「阿北太帥惹！」

柯文哲表示，每次出訪都是難得的機會。台灣民主轉型後，政治發展模式「不可能再走回頭路」，相較於「新加坡模式」，荷蘭各項條件與台較相近，加上其「偏向社會主義式民主」，更適合作為學習標竿。

柯文哲指出，除了荷蘭，此趟也會去「歐盟所在地」比利時，並於歐洲議會演講。過去台灣較重視美國，反倒忽略歐盟，但「以人口和經濟計算，歐盟都不下於美國」。

柯文哲提到，至於北市「姐妹市」波蘭華沙，除參訪外，也會拜訪「台灣的老朋友」、諾貝爾和平獎得主、前總統華勒沙，「他過去成功領導工會組織對抗威權體制」，值得請益。

柯文哲續說，最後一站土耳其，則是因對方有意「在台北市捐助建立伊斯蘭文化中心」，並派人接洽商談，這次藉出訪之便造訪，「增進和回教世界的交流」。

柯文哲強調，11天的時間，行程緊湊忙碌，但「我們要在有限的時間內，把該看的、該學的、該交流的都能夠完成，希望用城市外交為台灣多做一些事」，並於文末向國人報平安。

網友回應，「阿北太帥惹」、「這是金城武吧」、「台灣經濟或外交不應該只侷限在總統，能幫忙的都應該盡一份心力」、「堅持把事情一件一件做好，敬佩」、「這是一個孤獨的巨人背影」。