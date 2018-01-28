輔導部落建物合法化 中市研訂簡化建管辦法

都發局與地政局前進谷關，召開「和平專案」座談會。（記者黃鐘山攝）

2018-01-28 17:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕輔導原民部落建物合法化，市府提出偏遠地區簡化建管辦法草案，未來和平區民眾申請建築，可免臨接道路，建築物工程造價在70萬元以下者，得免由建築師設計、監造及營造業承造等規定，減輕民眾申請建築執照費用負擔。

市長林佳龍重視區域平衡發展，上任後在和平區首推「和平專案」，希望藉由市府與當地居民面對面溝通，瞭解民眾需求及推動當地基礎建設發展，都發局與地政局在谷關開座談會，和平區長林建堂、區代表會主席蘇慶祥及多位區代表、里長出席。

都發局說，考量和平區土地建築管理與原鄉部落的發展，提出「台中市實施都市計畫以外之偏遠地區簡化建築管理辦法」草案，採取合宜措施管理建築，並在施工管理程序提供簡化；但這並非代表非法建築即可就地合法，相關建築仍須符合一定規範才能合法化。

草案也相當重視傳統住居文化保存，除研議新建物應有傳統文化圖騰的原則性規範，如採用傳統工法及材料施作的住屋、穀倉、望樓等建築，只要符合原住民族建築類型，得免由建築師設計、監造及營造業承造，鼓勵保留傳統建築。

民眾如對非都市土地使用編定公告日以前完成的建築物，基於居住需要面臨再行增建或改建，只要經建築師結構安全簽證，將給予放寬認定的替代方案，這項作法實施後，可輔導既有建築物合法化及簡化建築執照申請程序。

都發局強調，這項草案主要是簡化建築執照申請程序，輔導建築物合法化，審核過程亦有嚴格的把關與防弊機制，包括建築仍須遵守並實踐水保法相關規定；而建築如欲作為民宿等他用，也需於合法用地及符合相關規範才可營業。