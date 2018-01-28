KMT基隆市長初選民調慘遭逆轉 謝立功回應了！

國民黨基隆市長初選民調最新結果指出，宋瑋莉確定以1.5%逆轉謝立功。（本報後製，記者俞肇福攝）

2018-01-28 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨基隆市長初選民調結果出爐，前移民署長謝立功以不到1%，贏過基隆市議長宋瑋莉。未料，卻傳出其中一間民調誤植數字。最新結果指出，確定宋以1.5%逆轉勝。對此，謝抗議「民調疑點重重」，期盼黨中央能「釐清真相」，還他公道。

綜合媒體報導，謝立功表示，「在一數據上面，口頭剛才唸的是37.31，是宋瑋莉在政黨對比的部分，可是那邊出現的是37.717，我不曉得為什麼會二次犯錯」。

謝立功指出，「我們現在開始懷疑，如果說這樣的情形，那是不是說其他幾家，也有類似的問題，所以我們要求，公布3家公司詳細的資料。」另外謝也透露，世新民調公司疑似出現「誘導」情形，「希望一併公布3家公司的錄音資料」。

國民黨基隆市黨部考紀常委吳進乾回應，「民調公司秀在上面的數字，是沒有錯的，只不過我們民調項目百分比，他用錯了百分比，所以計算出來的最後民調百分比，變成說有所誤解」。

吳進乾強調，「如果說還有其他意見，我們是3天內可以提出，然後我們光碟都有封存起來，再來審核光碟，任何候選人都可以做這個動作」。