出席活動 丁守中、鄭麗文互動良好

2018-01-28 15:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉年底將至，前國民黨立委丁守中及前行政院發言人鄭麗文均表態有意要代表國民黨出戰北市。北市議員秦慧珠今天舉辦寒冬送暖活動，丁與鄭兩人同時出席活動，彼此互動良好。

鄭麗文於台上致詞時，突然爆料有意參選新北市長的台北市副市長陳景峻可能不會去新北市選，讓台下一陣錯愕。而隨後她又改口說是自己誤會，指民進黨在新北市要徵召而非初選，並非說陳不選。

陳景峻受訪時也澄清，自己還是要選新北市長。他說，自己同時是台北市副市長、燈節負責人跟新北市參選人，所以根本一個人當三個人用。他解釋，因為新北市是非執政縣市，所以比的不是初選而是徵召，而綠營現在都是天王在高來高去，笑說「我也是天王啊」

但近期有國民黨議員指出，因為國民黨市長參選人很晚才會確定，擔心影響到「母雞帶小雞」的氣勢。這點丁守中也認同，國民黨現在是在野黨，應該要越早產生市長參選人越好。他不解國民黨中央黨部在拖甚麼，直說等到市長柯文哲與民進黨整合以後再提名是錯誤戰略，應及早進行選舉。

丁守中受訪表示，他與鄭麗文都有在好多場合碰過面；鄭麗文受訪也說，她與丁守中兩人都有很清楚的使命感、意願參選市長，願意把重責大任扛起來的心情就是國民黨要勝選的基礎，希望快點辦完初選，一致對外。

而外傳前台北縣長周錫瑋若是在新北市初選未出線將會轉戰北市。丁守中說，自己沒有聽說，但認為雙北選民結構、需求不同，「不是跨來跨去可以的吧！」鄭麗文則說，她有在市議員間耳聞，但認為周應該有評估，「這樣一個重大選舉，還是要讓人覺得說有一定的認真、嚴肅跟責任感。」