國民黨高雄市長選戰 陳宜民開第一槍

陳宜民與力挺的立委玩自拍。（記者葛祐豪攝）

2018-01-28 15:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委陳宜民今天下午舉辦參選高雄市長的首場政見說明會，邀請立委蔣萬安、柯志恩、王育敏、黃昭順等強棒助講，他強調將恢復高雄的往日光榮。

相較於民進黨高雄市長初選廝殺激烈，國民黨卻靜悄悄，立委陳宜民開第一槍，今天下午在左營區福山里活動中心，舉辦首場政見說明會，公開正式參選，吸引2、300名支持者參加。

陳宜民表示，沒一個政黨可以把所有功勞，都攬功在身上，國去10幾年，高雄市是向上提升或向下沉淪？以往熱鬧的鹽埕埔、西子灣、電腦街建國路，如今都成往事。

陳宜民批說，高雄市負債2605億元，全國最多；看不到的85大樓，空汙嚴重；高雄年輕人被迫到外地、中國找工作，高雄不再是宜居城市。

陳宜民強調，他如果當選高雄市長，招商拚經濟將是他首要的工作。他也將修正陳菊的政策方向，例如亞洲新灣區不該是富人的園區，而是大家的休憩的區域。

陳宜民最後高喊說：「讓大家復興高雄，找回高雄的榮耀」，他並引用余光中的詩詞說：「 讓春天高雄從出發」。

被外界點名也想投入初選的黃昭順，今天也現身會場，對於要不要選？她表示，民國85年就認識陳宜民，今年國民黨要團結、展現力量，對於優秀的人選，她都會站出來支持。

柯志恩、王育敏等人，均拜託托大家支持優秀的陳宜民。

至於另一熱門人選－國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，迄今仍未表態參選，但黨部認為他最後仍會投入初選。

外傳國民黨可能會在3月份，採全民調方式進行高雄市長初選，但也極有可能循台東模式，協調徵召出1人參選。