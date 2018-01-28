綠營不推北市市長參選人 呂秀蓮：自毀黨魂

呂秀蓮說，相信民進黨一定會有人出來選，如果黨中央還執迷不悟，就是自毀黨魂。（記者鍾泓良攝）

2018-01-28 15:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選舉將至，民進黨是否與市長柯文哲合作備受關注。前副總統呂秀蓮今天出席議員張茂楠寒冬送暖活動時表示，經過媒體大量報導，大家對柯文著的言行、心中的想法有相當的了解，也越來越多人認為他的基本理念、核心價值，甚至於台灣的認同，跟民進黨有很大的差距。對於民進黨是否會自推人選？呂秀蓮說，相信民進黨一定會有人出來選，如果黨中央還執迷不悟，就是自毀黨魂。

呂秀蓮強調，希望柯文哲說清楚講明白，因為每個選民都有基本權利了解真正的柯文哲。「柯文哲四年前披著白色聖袍，大家給予高度期待」，呂秀蓮認為，但經過四年時間，每個人對柯文哲都有不了解，他應該要坦承，不要再講五四三、製造語言泡沫。

對於民進黨若不推派人選，是否對不起綠色選民，有無可能親征角逐北市。呂秀蓮則說，成功不必在我，她相信一定會有人出來參選，若黨中央還執迷不悟就是自毀黨魂，民進黨絕對要推出重量級的人參選。

呂秀蓮指出，首都是一國之都，不能淪陷，她擔心在兩岸關係激盪當中，「台北市就像是山海關，自己很怕山海關失守，還有人要引清兵入關，這很麻煩。」